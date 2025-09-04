Эксперт МГТУ Северин назвал пароли, которые мошенники подбирают за секунды

Злоумышленники используют метод перебора паролей, известный как брутфорс: специальные программы проверяют сотни тысяч вариантов, включая часто применяемые комбинации. Об этом рассказал RT преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Северин.

По словам эксперта, простые пароли, вроде «123456» или имён родственников, подбираются мгновенно. Не меньшую опасность несёт фишинг, который относится к социальной инженерии. Жертвы получают письма якобы от банков с просьбой перейти по ссылке и ввести личные данные, либо получают звонки от мошенников, выдающих себя за службу безопасности, чтобы выведать коды из смс.

Согласно преподавателю, существуют риски и при хранении паролей вручную. Записи в блокнотах или заметках не обеспечивают защиты, а облачные сервисы становятся уязвимыми без настройки прав доступа и включённой двухфакторной аутентификации. Для защиты рекомендуется применять менеджеры паролей.