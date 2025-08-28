Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

28 августа, 15:02

«Игра для хитрых»: Российские хакеры раскрыли тактику взлома систем НАТО и ВСУ

Хакер PalachPro: Доступ к секретным данным ВСУ был получен через фишинг

Российские специалисты продолжают успешно проводить кибератаки на критически важные цифровые ресурсы противника, включая портал НАТО, производителя вооружений Kongsberg и серверы Национальной полиции Украины. Подробностями о методах работы в интервью «Вечерней Москве» поделился кибербоец с позывным PalachPro.

Свой путь в хакерской деятельности он начал в 2016 году, работая в крупной российской IT-компании. Со временем он перешёл к активным атакам на иностранные компании и структуры, критикующие Россию. Эксперт отметил, что наказать целый блок НАТО и ВСУ — задача для терпеливых и хитрых, требующая точных ударов по системам логистики и коммуникаций.

«Это игра для терпеливых и хитрых. Наказать целый блок НАТО и ВСУ — задача не из лёгких. Чтобы реально навредить, надо бить по их системам тихо и точно. Я бы начал с их логистики и коммуникаций. НАТО и ВСУ зависят от поставок. Если влезть в их цепочки (базы данных, серверы подрядчиков, системы управления), можно устроить хаос», — объяснил PalachPro.

Один из самых простых способов, по его словам, это фишинг, когда хакер притворяется начальником или высокопоставленным военным и отправляет в техподдержку запрос о восстановлении пароля. Как только сотрудник отвечает, злоумышленник получает доступ практически ко всей сети, после чего в бой идут эксплойты — программы, ищущие уязвимости. После успешной атаки, добавил кибербоец, критически важно замести все следы, чтобы избежать обнаружения западными спецслужбами.

Хакеры раскрыли, где именно ВСУ понесли самые катастрофические потери
В результате хакерских атак на базы данных Генштаба ВСУ были обнародованы данные, согласно которым общее число потерь украинской армии превышает 1,7 миллиона человек. Данная статистика включает в себя число погибших, лиц с тяжёлыми ранениями и тех, чьё местонахождение неизвестно (пропавших без вести).

Александра Мышляева
