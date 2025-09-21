Интервидение
21 сентября, 05:24

МВД предупредило о новой уловке мошенников на сайтах знакомств

МВД: Мошенники на сайтах знакомств могут искать жертв в конкретных регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Najmi Arif

МВД предостерегло россиян от знакомств с иностранцами, которые якобы ищут спутника именно в их регионе. Подобные анкеты чаще всего принадлежат мошенникам. Об этом стало известно из материалов ведомства.

«Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живёт в другой стране», приводит выдержку из материалов РИА «Новости».

Пользователям не стоит ориентироваться исключительно на фото и описание профиля. Чаще всего аферисты обещают встречу, но постоянно находят «непредвиденные обстоятельства», из-за которых им якобы нужны деньги. В ряде случаев они заявляют, что задержаны на границе, и требуют средства «для внесения залога».

Ранее сообщалось о новой схеме обмана, нацеленной на участников спецоперации и их семьи. Мошенники создают сайты-двойники благотворительных фондов и предлагают вложиться в фиктивные инвестиционные программы с ежемесячными «выплатами» до 500 тысяч рублей. На таких ресурсах аферисты размещают дипфейковые отзывы и утверждают, что программа якобы действует по поручению президента и уже пользуется популярностью у тысяч военных и их родственников.

Милена Скрипальщикова
