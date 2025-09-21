МВД предупредило о новой уловке мошенников на сайтах знакомств

МВД предостерегло россиян от знакомств с иностранцами, которые якобы ищут спутника именно в их регионе. Подобные анкеты чаще всего принадлежат мошенникам. Об этом стало известно из материалов ведомства.

«Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живёт в другой стране», — приводит выдержку из материалов РИА «Новости».

Пользователям не стоит ориентироваться исключительно на фото и описание профиля. Чаще всего аферисты обещают встречу, но постоянно находят «непредвиденные обстоятельства», из-за которых им якобы нужны деньги. В ряде случаев они заявляют, что задержаны на границе, и требуют средства «для внесения залога».