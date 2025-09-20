Москвичка купила мошенникам часы за 27 млн рублей

84-летняя москвичка стала жертвой телефонных мошенников: под предлогом «спецоперации» она купила брендовые часы стоимостью более 27,7 млн рублей и передала их курьеру. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«История со «спецоперацией» якобы по поимке мошенников началась ещё в феврале 2025 года, когда 84-летней москвичке поступил звонок из телефонной компании о замене кода городского телефона. Не заподозрив обмана, женщина назвала свои паспортные данные «оператору связи». Это и стало отправной точкой для дальнейшей «работы» телефонных аферистов», — рассказали в ведомстве.

На протяжении более полугода мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запугивали пенсионерку, уверяя, что от её имени совершаются финансовые операции. Им удалось убедить женщину участвовать в «спецоперации по поимке преступников», обещая сохранность всех её сбережений и ограничивая контакты с родственниками.

Аферисты настолько завоевали доверие пенсионерки, что она записала один из их номеров как номер «внука» и постоянно поддерживала с ним связь. Используя психологические приёмы, злоумышленники убедили женщину приобрести дорогие часы якобы в подарок дочери. Под контролем «лжевнука» пенсионерка оплатилa покупку и передала курьеру пакет с часами и другими «подарками».