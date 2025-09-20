Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 12:31

Москвичка купила мошенникам часы за 27 млн рублей

Мошенники убедили 84-летнюю москвичку купить им часы за 27 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

84-летняя москвичка стала жертвой телефонных мошенников: под предлогом «спецоперации» она купила брендовые часы стоимостью более 27,7 млн рублей и передала их курьеру. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«История со «спецоперацией» якобы по поимке мошенников началась ещё в феврале 2025 года, когда 84-летней москвичке поступил звонок из телефонной компании о замене кода городского телефона. Не заподозрив обмана, женщина назвала свои паспортные данные «оператору связи». Это и стало отправной точкой для дальнейшей «работы» телефонных аферистов», — рассказали в ведомстве.

На протяжении более полугода мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запугивали пенсионерку, уверяя, что от её имени совершаются финансовые операции. Им удалось убедить женщину участвовать в «спецоперации по поимке преступников», обещая сохранность всех её сбережений и ограничивая контакты с родственниками.

Аферисты настолько завоевали доверие пенсионерки, что она записала один из их номеров как номер «внука» и постоянно поддерживала с ним связь. Используя психологические приёмы, злоумышленники убедили женщину приобрести дорогие часы якобы в подарок дочери. Под контролем «лжевнука» пенсионерка оплатилa покупку и передала курьеру пакет с часами и другими «подарками».

«Повышенная внушаемость»: Гипнотерапевт объяснил, как мошенники вводят жертву в транс
«Повышенная внушаемость»: Гипнотерапевт объяснил, как мошенники вводят жертву в транс

Ранее сообщалось, что мошенники в Краснодаре обманом лишили жительницу квартиры и 7,5 млн рублей. Злоумышленники звонили 30-летней женщине, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и прокуратуры, и убеждали её перевести все сбережения на «безопасный счёт» якобы для их защиты.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Прокуратура
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar