ЦБ предупредил, что мошенники начали притворяться курьерами маркетплейсов

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Они звонят гражданам под видом курьеров или сотрудников маркетплейсов и требуют коды из СМС для «подтверждения доставки». Об этом предупредил Центробанк РФ.

«Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет», — говорится в сообщении.

Мошенники называют фамилию, имя, отчество и адрес получателя, создавая иллюзию легитимности. Затем под предлогом уточнения даты и места вручения заказа они просят сообщить одноразовый код из СМС, который на самом деле является паролем к интернет-банку. Используя полученный код, преступники получают доступ к счету и совершают финансовые операции, крадя деньги жертвы.

В ЦБ подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Единственное верное действие при подозрительном звонке — немедленно прекратить разговор и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды третьим лицам.