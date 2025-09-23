Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:15

ЦБ предупредил, что мошенники начали притворяться курьерами маркетплейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THICHA SATAPITANON

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THICHA SATAPITANON

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Они звонят гражданам под видом курьеров или сотрудников маркетплейсов и требуют коды из СМС для «подтверждения доставки». Об этом предупредил Центробанк РФ.

«Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет», — говорится в сообщении.

Тайный язык аферистов: МВД объяснило, как распознать курьера мошенников по кодовым словам
Тайный язык аферистов: МВД объяснило, как распознать курьера мошенников по кодовым словам

Мошенники называют фамилию, имя, отчество и адрес получателя, создавая иллюзию легитимности. Затем под предлогом уточнения даты и места вручения заказа они просят сообщить одноразовый код из СМС, который на самом деле является паролем к интернет-банку. Используя полученный код, преступники получают доступ к счету и совершают финансовые операции, крадя деньги жертвы.

В ЦБ подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Единственное верное действие при подозрительном звонке — немедленно прекратить разговор и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды третьим лицам.

Ну просто «лакомка»: Названа любимая цель мошенников в последнее время
Ну просто «лакомка»: Названа любимая цель мошенников в последнее время

Ранее в Москве школьница стала жертвой мошенников, которые использовали многоступенчатую схему для хищения 3 млн рублей. Преступники представлялись курьерами, полицейскими и сотрудниками банка, угрожали уголовной ответственностью её родителям и убеждали девочку продиктовать коды из СМС. После этого они заставили её «задекларировать» все имеющиеся дома деньги.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Центробанк
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar