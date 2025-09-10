Представлялись курьерами, банкирами, полицейскими: Мошенники развели московскую школьницу на 3 млн

В Москве мошенники с помощью «многоступенчатой» схемы развели школьницу на 3 млн рублей. Они представлялись курьерами, полицейскими и банкирами, угрожали уголовной ответственностью родителей и использовали другие ухищрения. Об этом сообщили представители прокуратуры столицы в официальном Telegram-канале.

Сначала девочке позвонили с неизвестного номера и представились работниками службы доставки. Школьница продиктовала лже-курьеру код из смс, а затем с ней связались «сотрудники правоохранительных органов и банка», сообщив, что ей необходимо задекларировать все деньги, которые есть в доме.

Мошенники убедили девочку показать квартиру по видеозвонку и вскрыть сейф. Но школьница не знала код, тогда аферисты придумали новый план. Они настояли на том, чтобы подросток отключила дома видеонаблюдение, впустила «специалиста», который должен был открыть сейф. Саму девочку в это время отправили «встречать маму». В итоге из сейфа пропали 3 млн рублей.

Пока правоохранителям удалось установить сообщника мошенников.

«Обвиняемый выполнял различные поручения криминальных работодателей, забирал и передавал денежные средства, в том числе вскрыл сейф в указанной ему квартире, забрал его содержимое и передал через службу доставки по указанному адресу», — рассказали в прокуратуре.

За «работу» от аферистов мужчина получил 10 тысяч рублей, но сейчас получит ещё и уголовное дело.