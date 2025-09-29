Интервидение
29 сентября, 06:34

Телефонные мошенники начали охоту на именинниц с «подарками от близких»

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мошенники начали массово обманывать девушек в их день рождения, используя схему с поддельными доставками подарков. О новой уловке аферистов сообщает телеграм-канал SHOT.

Злоумышленники звонят именинницам с самого утра, представляясь курьерами, которым заказали доставку цветов или подарков от близких людей. Отказываясь назвать имя отправителя под предлогом сохранения сюрприза, они выпрашивают у жертв паспортные данные и актуальный адрес.

Для финального подтверждения доставки на телефон жертвы приходит SMS с кодом, который мошенники просят назвать. Некоторым девушкам удаётся вовремя распознать обман, однако другие вместо долгожданного подарка лишаются денежных средств со своих банковских карт.

Ранее сообщалось ещё об одной схеме мошенничества: злоумышленники создают фальшивые чаты в мессенджерах, имитирующие рабочие или бытовые группы. Затем они приглашают пользователей в поддельные сообщества учебных заведений, управляющих компаний, детских садов или профессиональных объединений. Цель аферистов – заманить жертв на фишинговый сайт, чтобы украсть их данные с портала «Госуслуги».

Алиса Хуссаин
