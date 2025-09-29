В МВД объяснили, как выявить мошенников при интернет-покупках

Если продавец просит оплатить товары через ссылку, электронный кошелёк или телефон, это повод насторожиться. Слишком низкая цена и крупные скидки тоже могут быть признаками мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве советуют проверять репутацию продавца на сайтах объявлений: учитывать дату регистрации аккаунта, отзывы и рейтинг. Любые сомнительные условия и непрозрачные способы расчёта должны стать сигналом отказаться от покупки.

Ранее стало известно, что мошенники стали создавать в мессенджерах поддельные рабочие и бытовые чаты для кражи денежных средств. Аферисты добавляют людей в фейковые чаты учебных заведений, управляющих компаний, детских садов или профессиональных коллективов, а после заманивают на фишинговый сайт для хищения данных с «Госуслуг».