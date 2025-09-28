Интервидение
28 сентября, 09:05

Фишинг от лица руководства: Мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты в Telegram

Mash: Зафиксирована новая схема мошенничества с поддельными чатами

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники создают в мессенджерах поддельные рабочие и бытовые чаты для кражи денежных средств. Соответствующая информация была распространена Telegram-каналом Mash.

Аферисты добавляют пользователей в фейковые конференции в Telegram, маскируя их под чаты учебных заведений, управляющих компаний, детских садов или профессиональных коллективов. В качестве примера Mash привёл реальный случай, когда пользователя добавили в чат якобы поликлиники, где он ранее работал, что не вызвало подозрений из-за присутствия в беседе его реальных бывших коллег.

Затем от имени начальства сотрудников убеждали обновить данные через вредоносного бота, который перенаправлял на фишинговые страницы для хищения логинов и паролей от портала «Госуслуг».

После получения доступа к аккаунтам мошенники сообщали о взломе счёта, и под предлогом его сохранения требовали перевести средства на указанные ими банковские карты.

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с почтой

Не так давно появилась ещё одна схема мошенничества. Аферисты используют короткие звонки, играя на человеческом любопытстве. Они набирают номер и после пары гудков сбрасывают его. Это заставить жертву самой перезвонить на платный номер. Для защиты специалисты рекомендуют игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров.

