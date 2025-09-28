Фишинг от лица руководства: Мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты в Telegram

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники создают в мессенджерах поддельные рабочие и бытовые чаты для кражи денежных средств. Соответствующая информация была распространена Telegram-каналом Mash.

Аферисты добавляют пользователей в фейковые конференции в Telegram, маскируя их под чаты учебных заведений, управляющих компаний, детских садов или профессиональных коллективов. В качестве примера Mash привёл реальный случай, когда пользователя добавили в чат якобы поликлиники, где он ранее работал, что не вызвало подозрений из-за присутствия в беседе его реальных бывших коллег.

Затем от имени начальства сотрудников убеждали обновить данные через вредоносного бота, который перенаправлял на фишинговые страницы для хищения логинов и паролей от портала «Госуслуг».

После получения доступа к аккаунтам мошенники сообщали о взломе счёта, и под предлогом его сохранения требовали перевести средства на указанные ими банковские карты.

Не так давно появилась ещё одна схема мошенничества. Аферисты используют короткие звонки, играя на человеческом любопытстве. Они набирают номер и после пары гудков сбрасывают его. Это заставить жертву самой перезвонить на платный номер. Для защиты специалисты рекомендуют игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров.