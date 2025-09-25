МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с почтой

Мошенники начали массово рассылать поддельные уведомления о взломе электронной почты, чтобы завладеть данными пользователей. Об этом предупредило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России. В МВД пояснили, что заполнение такой формы передаёт преступникам все данные для авторизации.

«Мошенники рассылают поддельные уведомления о взломе почты mail. Имя отправителя выглядит убедительно — Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Специалисты подчёркивают, что с почтовым ящиком часто связаны другие важные сервисы, что делает утечку данных особенно опасной. В министерстве рекомендовали внимательно проверять адресную строку браузера и полный адрес отправителя, обращая внимание на любые лишние символы или незнакомые домены. Настоящие письма от официальных организаций всегда приходят с их доменных адресов.

Ранее россиян предостерегли от знакомств с иностранцами, которые якобы ищут спутника жизни именно в их регионе. Как отмечается, подобные анкеты чаще всего принадлежат мошенникам. В МВД пояснили, что характерным признаком мошеннической схемы является ситуация, когда собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, но при этом сам проживает в другой стране.