Мошенники рассылают фейковые письма о налоге, чтобы получить доступ к данным

Мошенники приступили к новой схеме кражи денег у россиян — через фальшивые письма от имени крупных банков о введении «нового налога». Злоумышленники предлагают подписать отказ от платежей и тем самым получают данные для входа в личные кабинеты. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — говорится в материалах.

Схема мошенников заключается в рассылке по электронной почте поддельных писем от имени крупных банков с предупреждениями о якобы новом налоге. В сообщениях утверждается, что в случае отсутствия отказа от списаний с личного счёта, со счёта жертвы ежемесячно будут удерживать десятки и сотни тысяч рублей. Письма стилизуются под конкретные банки, а сумма «налога» варьируется от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что злоумышленники применяют новую схему хищения денег, при которой жертв вынуждают подтверждать номер паспорта голосом. Первая «атака» чаще всего является ложной и направлена на создание психологического давления. Мошенники прибегают к правдоподобным угрозам — например, о «взломе аккаунта» или «оформлении доверенности» — чтобы вызвать панику и дезориентировать пострадавшего.