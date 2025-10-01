Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи подтверждения голосом

У мошенников появилась новая схема развода, через которую злоумышленники похищают деньги, используя предлог голосового подтверждения номера паспорта. Об этой уловке рассказали представители управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В большинстве случаев первая «атака» является ложной и направлена на создание психологического давления. Мошенники придумывают правдоподобные угрозы («взлом аккаунта», «оформление доверенности» и т.п.), чтобы вызвать панику и дезориентировать жертву.

«Новый способ заставить паниковать – убедить гражданина «подтвердить номер паспорта голосом», — говорится в сообщении.

Именно такая схема была применена в отношении пенсионера из Москвы, которому сначала позвонили якобы из ЕМИАС. На следующий день последовал звонок от имени «Госуслуг» с сообщением о «взломе аккаунта» и компрометации документов посредством «голосовой верификации». Затем, под видом сотрудников «военной прокуратуры», мошенники убедили гражданина в необходимости срочных действий для «спасения» средств и имущества от «несанкционированного перевода крупной суммы».

«Такой процедуры, как «подтверждение номера паспорта голосом», не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно», — заключили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказал, что также участились случаи вовлечения россиян в фиктивные рабочие чаты в Telegram, организованные с целью получения доступа к их аккаунтам на портале «Госуслуги». Мошенники используют тщательно разработанные сценарии, чтобы вынудить сотрудников различных компаний добровольно предоставлять коды, приходящие в SMS-сообщениях.