В мобильных приложениях 13 банков появилась спецкнопка против аферистов

В России приложения банков будут оснащены «специальной кнопкой», которая позволит клиентам оперативно информировать о финансовых операциях, совершённых мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка. Соответствующие указания регулятора начали действовать сегодня, 1 октября.

Ввести спецкнопку должны будут 13 крупнейших российских банков, часть из них уже активировали функцию. Россияне смогут через данную опцию сообщать о сделках и переводах, которые они не совершали. О каждой операции банк сможет составлять справку, где будут прописаны дата совершения, сумма, сведения банка, валюта. Само положение ЦБ о спецкнопке было подписано ещё в январе 2025 года.

Как сообщалось в начале текущего года, с октября 2025 года Банк России введёт обязательное требование для финансовых учреждений установить специальную кнопку для подачи жалоб на мошенничество. Основная задача банковской системы — сделать процесс подачи заявлений о мошеннических действиях максимально простым, пояснили в ЦБ.