В ГД объяснили крупнейший за 9 лет осенний призыв в армию

Осенняя призывная кампания в России, стартующая 1 октября, станет самой массовой за последние девять лет. Об этом сообщил РБК председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — заявил он.

По словам парламентария, это связано с продолжающимся плановым развитием и наращиванием численности российских вооружённых формирований. Он добавил, что, в частности, новые воинские части создаются на территории Ленинградской области.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно указу, он составит 135 000 человек. Документ начал действовать сразу после его официального опубликования.