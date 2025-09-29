Глава государства Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируется призвать 135 000 граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву в соответствии с федеральным законодательством.

«Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановляю: 1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 135 000 человек», — гласит текст указа.

В документе также предписано осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истёк. Правительству РФ, региональным исполнительным органам и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с осенним призывом.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что осенние призывники будут проходить службу исключительно в пределах России. Значительная часть новобранцев (около трети) пройдёт обучение в специализированных учебных частях. Там они получат навыки владения современным вооружением и освоят военную специальность, необходимую для дальнейшей карьеры. Также будет продолжен набор в научные роты для решения актуальных исследовательских задач.