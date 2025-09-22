Интервидение
22 сентября, 10:18

Набранные осенью призывники будут проходить службу только в России, заявил Генштаб

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Призывники будут проходить службу исключительно в пределах России. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории РФ», — сказал он.

Цимлянский отметил, что треть новобранцев пройдёт обучение в учебных частях, где освоят современное вооружение и получат военную специальность, необходимую для дальнейшей службы. Также будут продолжаться наборы в научные роты для решения прикладных исследовательских задач.

Вице-адмирал добавил, что особое внимание уделят комплектованию научно-производственных подразделений, занимающихся внедрением инноваций, и спортивных рот для подготовки талантливых атлетов. Информация о требованиях к кандидатам и условиях службы доступна на сайте Минобороны.

Уведомления на «Госуслугах» о внесении россиян в реестр воинского учёта: что это значит
Ранее военный эксперт заявил, что переход на круглогодичный призыв позволит эффективнее выявлять нарушителей и улучшит условия службы. По его мнению, эта система позволит снизить риски дедовщины. Кроме того, призывные пункты начнут работать на регулярной основе, а у офицеров будет больше времени для отбора. Таким образом призывники будут призывать в часть небольшими группами, а процесс призыва станет удобнее на каждом этапе и для всех его сторон.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • генштабрф
  • Общество
