22 сентября, 10:30

Осенний призыв в России пройдёт с 1 октября по 31 октября за исключением одного региона

Осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря за исключением Крайнего Севера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Осенний призыв начнётся 1 октября и завершится 31 декабря. Исключение составят некоторые районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, где призывная кампания будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года», — сказал вице-адмирал в ходе брифинга.

Вице-адмирал пояснил, что в некоторых районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях из-за особенностей климатических условий призыв граждан на военную службу осуществляется в период с 1 ноября по 31 декабря, в отличие от остальной территории страны.

А ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую весну на срочную службу в ВС РФ призвали 160 тысяч человек. Призывников перевозили к местам прохождения службы рейсами гражданской авиации, самолётами ВС РФ и с помощью воинских эшелонов.

