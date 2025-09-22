Осенний призыв в России пройдёт с 1 октября по 31 октября за исключением одного региона

Осенний призыв начнётся 1 октября и завершится 31 декабря. Исключение составят некоторые районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, где призывная кампания будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года», — сказал вице-адмирал в ходе брифинга.

Вице-адмирал пояснил, что в некоторых районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях из-за особенностей климатических условий призыв граждан на военную службу осуществляется в период с 1 ноября по 31 декабря, в отличие от остальной территории страны.