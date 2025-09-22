Весной на срочную службу в ВС РФ призвали 160 тысяч человек

160 тысяч новобранцев отправились для прохождения срочной службы в ходе весеннего призыва. Такие данные привёл заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объёме», — сказал он в ходе брифинга.