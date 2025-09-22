Интервидение
22 сентября, 10:23

Весной на срочную службу в ВС РФ призвали 160 тысяч человек

Обложка © АГН «Москва»

160 тысяч новобранцев отправились для прохождения срочной службы в ходе весеннего призыва. Такие данные привёл заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объёме», — сказал он в ходе брифинга.

Для доставки призывников к месту службы было выполнено более 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолётов авиации ВС и 15 воинских эшелонов.

В Генштабе напомнили об ограничительных мерах при неявке в военкомат
При этом осенний призыв стартует 1 октября и завершится 31 декабря. Срок военной службы останется прежним – 12 месяцев, а новобранцы будут служить исключительно в пределах России.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Общество
