22 сентября, 10:30

В Генштабе напомнили об ограничительных мерах при неявке в военкомат

Генштаб: При неявке по электронной повестке ограничения вступят в силу через 20 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvago

Неявка в военкомат по электронной повестке в течение 20 дней повлечёт за собой применение ограничительных мер к гражданам России. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки», — сказал он.

Срок службы в ходе осеннего призыва в России останется прежним
Ранее представитель Генштаба объявил, что осенний призыв пройдёт в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря. Также Цимлянский заявил, что набранные осенью призывники будут проходить службу только в России. По его словам, треть новобранцев пройдёт обучение в учебных частях, где освоят современное вооружение и получат военную специальность, необходимую для дальнейшей службы. Также будут продолжаться наборы в научные роты для решения прикладных исследовательских задач.

Наталья Демьянова
