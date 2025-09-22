Срок службы в ходе осеннего призыва в России останется прежним

В России срок военной службы по призыву останется прежним – 12 месяцев. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года», — уточнил он.

Уведомления на «Госуслугах» о внесении россиян в реестр воинского учёта: что это значит

Также Цимлянский заявил, что набранные осенью призывники будут проходить службу только в России. По его словам, треть новобранцев пройдёт обучение в учебных частях, где освоят современное вооружение и получат военную специальность, необходимую для дальнейшей службы. Также будут продолжаться наборы в научные роты для решения прикладных исследовательских задач.