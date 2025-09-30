Белоусов подписал приказ о призыве в армию и об увольнении отслуживших срочников

Министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ о проведении призыва граждан на военную службу с октября по декабрь 2025 года. Документ также предусматривает увольнение военнослужащих, проходивших службу по призыву с прошлого года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно приказу, командиры войск военных округов и военные комиссары обязаны совместно с региональными органами власти и местными администрациями организовать призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву по закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года.

С военной службы подлежат увольнению солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых по призыву истёк. Приказ необходимо объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно тексту указа, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируется призвать 135 000 граждан Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.