Путин подписал закон: добровольцам в запасе присвоят звания без сборов
Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать воинские звания находящимся в запасе добровольцам без прохождения военных сборов.
Нововведения распространяются на граждан, которые не менее шести месяцев состояли в добровольческих формированиях, но сейчас находятся в запасе; в Госдуме уточняли, что речь в том числе о добровольцах — участниках СВО.
Закон вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и был одобрен парламентом до подписания президентом. Норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ранее Владимир Путин также подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.