Путин подписал закон: добровольцам в запасе присвоят звания без сборов

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать воинские звания находящимся в запасе добровольцам без прохождения военных сборов.

Нововведения распространяются на граждан, которые не менее шести месяцев состояли в добровольческих формированиях, но сейчас находятся в запасе; в Госдуме уточняли, что речь в том числе о добровольцах — участниках СВО.

Закон вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и был одобрен парламентом до подписания президентом. Норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Владимир Путин также подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года.