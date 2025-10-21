Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию

Госдума на пленарном заседании во втором чтении одобрила законопроект, который с 1 января 2026 года позволит призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года на основании указа президента РФ.

По новым правилам, отправка призванных граждан к местам прохождения службы будет происходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан будут установлены иные сроки отправки. Также закон позволяет военным комиссариатам выдавать гражданам выписки из реестра воинского учёта, в том числе в электронной форме. Кроме того, призывные комиссии будут отвечать за организацию медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая устанавливает тридцатидневный срок для явки в военкомат по электронной повестке с момента её публикации в реестре. Эта норма была одобрена в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве на военную службу.