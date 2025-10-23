Сектор Газа
23 октября, 07:12

24 октября объявлен в Копейске днём траура после трагедии на предприятии

Обложка © ТАСС / АР / Darko Bandic

24 октября объявлен днём траура в Копейском городском округе после трагедии на предприятии, которая унесла десять жизней. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днём траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. На данный момент официально подтверждена гибель 10 человек.

