24 октября объявлен в Копейске днём траура после трагедии на предприятии

24 октября объявлен днём траура в Копейском городском округе после трагедии на предприятии, которая унесла десять жизней. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днём траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — написал чиновник в телеграм-канале.