Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 01:37

Тела двух человек обнаружены в салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в салоне сгоревшего автомобиля УАЗ («Буханка») были обнаружены тела двух человек. Не исключается версия о поджоге. Об этом сообщает SHOT.

Тот самый УАЗ, в котором были обнаружены тела. Фото © SHOT

Тот самый УАЗ, в котором были обнаружены тела. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, сегодня около 2:30 ночи жители московского района Тёплый Стан увидели полыхающие автомобили. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ 2206, Audi, Volkswagen и Ford (все на московских номерах). После того как пожар потушили, провели осмотр авто и обнаружили тела двух человек в салоне УАЗа. В данный момент точные причины произошедшего выясняются.

В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту
В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту

Ранее в Твери автомобиль въехал в остановку. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Все пострадавшие были госпитализированы. Региональный Следственный комитет сообщил о проведении доследственной проверки на основании видеозаписей, опубликованных в соцсетях. По результатам будет принято процессуальное решение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar