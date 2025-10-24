Тела двух человек обнаружены в салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в салоне сгоревшего автомобиля УАЗ («Буханка») были обнаружены тела двух человек. Не исключается версия о поджоге. Об этом сообщает SHOT.

Тот самый УАЗ, в котором были обнаружены тела. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, сегодня около 2:30 ночи жители московского района Тёплый Стан увидели полыхающие автомобили. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ 2206, Audi, Volkswagen и Ford (все на московских номерах). После того как пожар потушили, провели осмотр авто и обнаружили тела двух человек в салоне УАЗа. В данный момент точные причины произошедшего выясняются.

