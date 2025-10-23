Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 20:03

В Твери автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тверской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тверской области

В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщили в областной прокуратуре.

Момент с наездом на пешеходов. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Предварительно, около дома 22 по ул. Оснабрюкской г. Твери 27-летний водитель автомобиля «Опель», превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении. Дело передано под контроль прокуратуры.

Кроме того, региональный Следственный комитет сообщил о проведении доследственной проверки на основании видеозаписей, опубликованных в соцсетях. По результатам будет принято процессуальное решение.

Фура протаранила газовую трубу и загорелась в Нижегородской области
Фура протаранила газовую трубу и загорелась в Нижегородской области

Ранее в Красноярском крае на автодороге в Шушенском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское — Каптырево. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет. В результате инцидента восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar