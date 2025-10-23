В Твери автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека

В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщили в областной прокуратуре.

Момент с наездом на пешеходов. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Предварительно, около дома 22 по ул. Оснабрюкской г. Твери 27-летний водитель автомобиля «Опель», превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении. Дело передано под контроль прокуратуры.

Кроме того, региональный Следственный комитет сообщил о проведении доследственной проверки на основании видеозаписей, опубликованных в соцсетях. По результатам будет принято процессуальное решение.

