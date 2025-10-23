Сектор Газа
23 октября, 05:55

В Красноярском крае пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

На автодороге в Шушенском районе Красноярского края произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское — Каптырево. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

Чудом никто не погиб: Скорая с беременной женщиной попала в страшное ДТП под Новосибирском

Ранее сообщалось, что 14 человек были госпитализированы после ДТП с участием автобуса с 50 вахтовиками в Амурской области. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Мария Любицкая
