В Красноярском крае пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

На автодороге в Шушенском районе Красноярского края произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское — Каптырево. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 14 человек были госпитализированы после ДТП с участием автобуса с 50 вахтовиками в Амурской области. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.