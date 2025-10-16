В Приамурье 14 человек госпитализированы после ДТП с автобусом с вахтовиками
Место ДТП в Приамурье. Фото © Telegram / Прокуратура Амурской области
Посде ДТП с участием автобуса с 50 вахтовиками в Амурской области было госпитализировано 14 человек. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
«Из 49 пострадавших один человек погиб, 14 госпитализировано. 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации», — говорится в сообщении.
Напомним, авария произошла на подъезде к городу Свободному 16 октября: на трассе столкнулись Toyota Probox и автобус с вахтовиками, работающими на амурском газохимическом комплексе. В результате происшествия один человек погиб, остальные пострадали. Все пассажиры автобуса были иностранцами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.