22 октября, 10:50

Чудом никто не погиб: Скорая с беременной женщиной попала в страшное ДТП под Новосибирском

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Невероятная история произошла в Новосибирской области: роды у женщины начались прямо в реанимации после того, как машина скорой помощи, в которой она находилась, попала в ДТП. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Авария случилась 22 октября утром на трассе в Красноозёрском районе. Пострадали трое: водитель, фельдшер и сама роженица, которую экстренно доставили в реанимацию.

«Второй бригадой СМП пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь. В настоящее время их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у двоих. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве также подтвердили факт успешного родоразрешения беременной пациентки и рождение живого ребёнка. Для оказания помощи в Краснозёрский район был направлен вертолёт санавиации областной больницы. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Ране сообщалось, что 14 человек были госпитализированы после ДТП с участием автобуса с 50 вахтовиками в Амурской области. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

