Мать 30 детей из Башкирии попала в ДТП, когда везла гуманитарку на СВО

В Саратовской области мать 30 детей из Благовещенска попала в ДТП, перевозя гуманитарную помощь для участников СВО. В итоге Ирину Вервельскую зажало в кабине, её вытаскивали спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мать 30 детей из Благовещенска везла гуманитарку на СВО и попала в аварию. Обложка © Telegram / Mash Batash

Пострадавшая рассказала, что ехала на «Газели», загруженной вещами и продуктами для военнослужащих, в салоне находится и её сын. По дороге случилась авария, и основной удар пришёлся на сторону Ирины. Сейчас женщина находится в больнице с раздробленной ногой и готовится к операции и транспортировке в Уфу. Местные волонтёры организовали доставку гуманитарного груза, который везли военнослужащим.

Видеорегистратор автомобиля, ставшего свидетелем аварии, зафиксировал момент столкновения. На кадрах видно, как белая машина врезается в грузовик, получив серьёзные повреждения. У Ирины трое родных детей, двое усыновленных и 25 приёмных. Многие из них уже взрослые и имеют свои семьи.

