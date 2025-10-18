Сектор Газа
Регион
18 октября, 14:19

Три человека погибли в аварии с 4 грузовиками и 2 легковушками под Серпуховом

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Московской области

На трассе М‑2 «Крым» под Серпуховом произошла масштабная авария. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, двое детей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Подмосковья.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля попутно зацепил одну машину, из-за чего случилась цепная авария. На дороге столкнулись три грузовика и две легковушки.

«В результате ДТП три человека погибло, двое детей получили телесные повреждения», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Карелии восемь человек получили травмы после столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем. Спасателям пришлось доставать людей из искорёженных машин. Всем пассажирам потребовалась помощь врачей.

