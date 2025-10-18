Сектор Газа
18 октября, 11:28

Разорвало на части: Появилось видео с места ДТП с регбистами Морозовым и Чазовым

Захар Морозов и Виталий Чазов. Обложка © VK / Зеленоград 24

Опубликовано видео с места смертельной аварии вблизи Зеленограда, в которой погибли два молодых регбиста Захар Морозов и Виталий Чазов. Легковушка со спортсменами двигалась в сторону Московской области и влетела в столб на огромной скорости, пишут местные паблики.

Последствия ДТП с регбистами Морозовым и Чазовым. Видео © VK / Зеленоград 24

Судя по страшным кадрам, удар был такой силы, что машину буквально впечатало в столб и разорвало на части. Полностью уничтожен капот и смят весь автомобильный салон. Шансов выжить в такой катастрофе было мало. Полиция пока не называла причины ДТП.

Напомним, молодые регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в автомобильной аварии вблизи Зеленограда под Москвой. Информацию подтвердили представители пресс-службы московского «Динамо». Морозову было 20 лет, а Чазову, выступавшему за московский ЦСКА, – 21 год.

