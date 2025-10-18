Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 11:00
3608

Два молодых регбиста Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в ДТП

Захар Морозов и Виталий Чазов. Обложка © Telegram/ / РК «Динамо» Москва

Захар Морозов и Виталий Чазов. Обложка © Telegram/ / РК «Динамо» Москва

Молодые регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в автомобильной аварии. Об этом сообщили представители пресс-службы московского «Динамо».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Захар отыграл за нашу молодёжную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас», — говорится в сообщении.

Захару Морозову было 20 лет, Виталию Чазову, выступавшему за московский ЦСКА, – 21 год. Подробностей происшествия в «Динамо» не уточнили.

Легендарный гимнаст Александр Дитятин умер на 69-м году жизни
Легендарный гимнаст Александр Дитятин умер на 69-м году жизни

Ранее сообщалось о смерти бывшего игрока английского клуба «Арсенал», 21-летнего Билли Вигара. Он трагически скончался после получения травмы головы в матче, проведя два дня в коме.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar