Два молодых регбиста Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в ДТП
Захар Морозов и Виталий Чазов. Обложка © Telegram/ / РК «Динамо» Москва
Молодые регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в автомобильной аварии. Об этом сообщили представители пресс-службы московского «Динамо».
«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Захар отыграл за нашу молодёжную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас», — говорится в сообщении.
Захару Морозову было 20 лет, Виталию Чазову, выступавшему за московский ЦСКА, – 21 год. Подробностей происшествия в «Динамо» не уточнили.
Ранее сообщалось о смерти бывшего игрока английского клуба «Арсенал», 21-летнего Билли Вигара. Он трагически скончался после получения травмы головы в матче, проведя два дня в коме.
