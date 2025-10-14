Легендарный гимнаст Александр Дитятин умер на 69-м году жизни

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни один из лучших гимнастов всех времён, трёхкратный олимпийский чемпион по Александр Дитятин, ему было 68 лет. Об этом сообщается на сайте РГПУ им. А. И. Герцена, где преподавал прославленный атлет.

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников», — сказал ректор ВУЗа Сергей Тарасов.

Александр Дитятин родился в Ленинграде 7 августа 1957 года. В 1980 году на Олимпиаде в Москве он завоевал три золота (команда, многоборье, кольца). Также на его счету шесть серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. Кроме того, Дитятин является семикратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы. Спортивную карьеру он завершил в 1983 году и с головой ушёл в тренерскую работу. Последние годы Дитятин возглавлял кафедру гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета.

