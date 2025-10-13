На 67-м году жизни умер актёр из «Гладиатора» Тони Фицпатрик

Американский актёр театра и кино Тони Фицпатрик ушёл из жизни в Чикаго в возрасте 66 лет. Сообщение о его кончине появилось в издании Chicago Tribune.

По информации издания, причиной смерти артиста стал сердечный приступ, который случился 11 октября. Фицпатрик был уроженцем чикагских пригородов и большую часть своей карьеры посвятил работе в местных театрах. Прежде чем стать актёром, он успел попробовать себя в самых разных амплуа, включая работу вышибалой, водителем такси, барменом и диджеем на радиостанции.

С конца восьмидесятых годов прошлого века он начал активно сниматься в кино, и в общей сложности его фильмография насчитывает около четырёхсот работ. Среди наиболее заметных картин с его участием значатся «Замужем за мафией», драма «Гладиатор», а также «Филадельфия» с Томом Хэнксом и чёрная комедия «Патриот». Параллельно с работой в кино он появлялся в телесериалах, самым известным из которых для него стало шоу «Скорая помощь». Помимо актёрской деятельности, Фицпатрик занимался поэзией и был публикуемым автором, а его последняя книга под названием «Солнце в конце дороги» вышла незадолго до его смерти.

