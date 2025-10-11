Звезда «Крёстного отца» и муза Вуди Аллена Дайан Китон умерла в 79 лет

Дайан Китон — легендарная актриса, муза Вуди Аллена и звезда «Крёстного отца» — умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает американский журнал People.

Пик популярности Китон пришёлся на 1970-е годы, когда она прославилась ролью в «Крёстном отце» и сотрудничеством с Вуди Алленом. В 1977 году её работа в фильме «Энни Холл» была отмечена главными кинематографическими наградами — «Оскаром», «Золотым глобусом» и BAFTA в номинации «Лучшая женская роль».

Дайан Китон — мать двоих детей: дочери Декстер и сына Дьюка, которых она усыновила в 1996 и 2001 годах соответственно.

Ранее в возрасте 46 лет скончался российский актёр Денис Семёнов. Предварительно, артист скончался от рака. Денис Семёнов родился 27 апреля 1979 года, получил образование на театральном факультете Балтийского института. С 2008 года он был частью труппы Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. В 2022 году состоялся его кинодебют в сериале «Своим». Семёнов приобрёл известность благодаря участию в популярных телесериалах, среди которых «Филин», «Крепкие орешки», «Шеф», «Невский», «Условный мент», «Первый отдел» и другие.