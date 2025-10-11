Актёр из сериалов «Филин» и «Невский» Семёнов умер от рака в 46 лет

В возрасте 46 лет скончался российский актёр Денис Семенов. О трагическом событии сообщает портал Kino-Teatr.ru.

«Семёнов Денис Александрович. 27 апреля 1979 — 10 октября 2025», — говорится в сообщении на сайте портала.

Предварительно, Семёнов скончался от рака. Информацию об этом aif.ru предоставила его коллега Марина Серегина.



Денис Семёнов родился 27 апреля 1979 года, получил образование на театральном факультете Балтийского института. С 2008 года он был частью труппы Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. В 2022 году состоялся его кинодебют в сериале «Своим». Семёнов приобрёл известность благодаря участию в популярных телесериалах, среди которых «Филин», «Крепкие орешки», «Шеф», «Невский», «Условный мент», «Первый отдел» и другие.