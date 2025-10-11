Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Гуляевой

Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Нины Гуляевой планируют похоронить на территории Троекуровского кладбища столицы. Церемония прощания состоится 23 октября. Об этом рассказал Московский художественный театр имени Чехова.

Артистка была тесно связана с театром на протяжении многих десятилетий, начиная с 1954 года, исполняя разнообразные роли на его сцене. Нина Гуляева оставила яркий след в истории отечественного театрального искусства благодаря своему таланту и мастерству.