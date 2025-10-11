Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Гуляевой
Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Нины Гуляевой планируют похоронить на территории Троекуровского кладбища столицы. Церемония прощания состоится 23 октября. Об этом рассказал Московский художественный театр имени Чехова.
Артистка была тесно связана с театром на протяжении многих десятилетий, начиная с 1954 года, исполняя разнообразные роли на его сцене. Нина Гуляева оставила яркий след в истории отечественного театрального искусства благодаря своему таланту и мастерству.
Напомним, Нина Гуляева скончалась 3 октября в возрасте 94 лет, завершив творческий путь длиной в более чем 70 лет. Её похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным. На церемонии прощания с актрисой была зачитана телеграмма президента РФ Владимира Путина.
