11 октября, 15:29

Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Гуляевой

Обложка © РИА Новости / Рудольф Алфимов

Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Нины Гуляевой планируют похоронить на территории Троекуровского кладбища столицы. Церемония прощания состоится 23 октября. Об этом рассказал Московский художественный театр имени Чехова.

Артистка была тесно связана с театром на протяжении многих десятилетий, начиная с 1954 года, исполняя разнообразные роли на его сцене. Нина Гуляева оставила яркий след в истории отечественного театрального искусства благодаря своему таланту и мастерству.

Напомним, Нина Гуляева скончалась 3 октября в возрасте 94 лет, завершив творческий путь длиной в более чем 70 лет. Её похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным. На церемонии прощания с актрисой была зачитана телеграмма президента РФ Владимира Путина.

