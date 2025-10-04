МХТ имени Чехова объявил дату и место прощания с актрисой Ниной Гуляевой

Народная артистка России Нина Гуляева, старейшая актриса МХТ имени А.П. Чехова, будет похоронена 7 октября на Троекуровском кладбище Москвы. О подробностях прощания с легендарной артисткой сообщила пресс-служба театра.

«Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится во вторник, 7 октября», — указано в сообщении на официальном сайте МХТ.

Гражданская панихида начнётся в 11:00 в здании МХТ имени А.П. Чехова в Камергерском переулке. Затем с 12:30 до 13:00 пройдёт отпевание в Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. Артистку предадут земле на Троекуровском кладбище, где она будет упокоена рядом с супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

За долгую творческую жизнь в МХТ Нина Гуляева сыграла около 60 ролей, а её голос, подаривший речь Буратино, Русалочке и Людмиле из «Руслана и Людмилы», останется в истории кинематографа и анимации.

Напомним, что о смерти 94-летней актрисы стало известно 3 октября. Незадолго до этого, в 2024 году, она перенесла госпитализацию по причине сильных абдоминальных болей, вызванных острым холециститом – воспалением желчного пузыря.