«Ушла эпоха»: Звезда «Ворониных» Дужников высказался о смерти Нины Гуляевой

Актёр театра и кино, звезда российского сериала «Воронины» Станислав Дужников рассказал о народной артистке России Нине Гуляевой, старейшине Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. В интервью NEWS.ru Дужников отметил, что, несмотря на отсутствие совместных проектов на сцене или в кино, ему довелось близко общаться с Гуляевой в жизни, и она часто давала ему ценные профессиональные советы.

Артист выразил печаль в связи с уходом из жизни выдающейся актрисы, отметив, что она представляла целую эпоху. Он подчеркнул, что Нина Ивановна сыграла огромное количество запоминающихся ролей. Актёр добавил, что ему не довелось работать с ней на сцене, но в жизни они общались очень тепло и дружелюбно.

«Очень печально, что ушла ещё одна замечательная актриса, целая эпоха, Нина Ивановна Гуляева. <...> Замечательный человек, замечательная актриса. Очень печальное известие. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Дужников.

Напомним, о смерти Нины Гуляевой 3 октября сообщил МХТ имени А. П. Чехова. Артистка скончалась на 95-м году жизни. Прощание с актрисой пройдёт в стенах её родного театра. О дате и времени будет сообщено дополнительно.

