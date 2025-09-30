Интервидение
30 сентября, 20:02

В 88 лет умерла народная артистка России Римма Белякова

Обложка © Telegram / Саратовский театральный институт

В Саратове скончалась народная артистка России и педагог Римма Белякова. Ей было 88 лет. О смерти актрисы сообщили в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, где Белякова долгие годы преподавала и воспитала целую плеяду талантливых артистов.

На сцене Саратовского академического театра драмы Белякова сыграла более 40 ролей, в том числе в культовых постановках «Идиот», «Три сестры» и «Ревизор». Её учениками стали известные актёры, среди которых Эльвира Данилина, Виктор Мамонов и Сергей Казаков. Коллеги и власти региона назвали её уход невосполнимой утратой для культуры.

Прощание с актрисой состоится 2 октября в фойе большого зала Саратовской консерватории.

«Лицо перестройки»: Умер бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич
Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра Геннадия Нилова, известного по фильму «Три плюс два». Он ушёл из жизни за день до своего 89-летия. Телеведущая Ника Стрижак вспоминала его как скромного, достойного и полюбившегося зрителям актёра.

