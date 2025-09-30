Умер актёр Геннадий Нилов, последний из знаменитой троицы в «Три плюс два»

На 89-м году жизни скончался актёр Геннадий Нилов, известный зрителям по фильму Генриха Оганесяна «Три плюс два». О его смерти сообщила телеведущая Ника Стрижак.

«Ушёл из жизни актёр Геннадий Петрович Нилов, отец известного актёра Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма «Три плюс два». Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — написала Стрижак.

В Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов уточнили, что артист умер 29 сентября. Прощание состоится 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, после чего его похоронят в Приозерске Ленинградской области.

Фильм «Три плюс два», вышедший в 1963 году, стал одной из самых популярных советских комедий. Картина о трёх друзьях, отдыхающих на диком пляже и неожиданно встретивших двух девушек, сразу завоевала любовь зрителей. Геннадий Нилов исполнил в ней роль физика Романа, а его партнёрами по съёмочной площадке стали Наталья Фатеева, Андрей Миронов и Евгений Жариков.

Помимо «Три плюс два», Нилов сыграл во множестве фильмов и спектаклей, работал в Театре имени Ленсовета. Его карьера охватывала десятилетия, а роли отличались скромностью и внутренним достоинством — именно такими чертами актёра особенно ценили зрители.