7 внуков и внучек актёров СССР, которые доказывали, что талант был у них в крови с рождения

Пока все обсуждают детей знаменитостей, третье поколение актёрских династий тихо завоёвывает театральные подмостки и киноэкраны. Эти молодые люди не кричат о своём звёздном происхождении на каждом углу, а упорно доказывают право называться потомками легендарных фамилий. Мы собрали истории семи внуков советских кинозвёзд, которые выбрали творческий путь и уже успели заявить о себе в профессии. Удивительно, но многие из них долго сомневались в выборе профессии, а некоторые даже пытались уйти в совершенно другие сферы.

Никита Владимиров — рисковый продюсер с генами Алисы Фрейндлих

Талантливые потомки знаменитых советских кинозвёзд: список внуков. Фото © YouТube / naminesnilosnews

Внук легендарной Алисы Фрейндлих и Игоря Владимирова выбрал путь, который мог закончиться полным крахом. Изначально поступив на актёрский факультет, Никита вскоре понял, что его больше привлекает работа за кадром. И тут началось самое интересное — будучи студентом, он решил заложить собственную квартиру, чтобы спродюсировать фильм с участием своей знаменитой бабушки. Проект назывался «Карп отмороженный», и по всем законам жанра должен был провалиться — кто поверит вчерашнему студенту с такими амбициями? Но Никита оказался прав: фильм получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале. Сегодня он продолжает заниматься кинопроизводством, доказывая, что иногда самые безумные идеи приводят к успеху. Его история — отличный пример того, как молодое поколение династий не боится рисковать и искать собственные пути в творчестве.

Анастасия Смоктуновская — наследница гения, которого не знала лично

Актёрские династии СССР: внуки легенд в современном кино. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Артём Геодакян

Судьба распорядилась так, что внучка великого Иннокентия Смоктуновского лично с дедом не встречалась — но это не помешало ей унаследовать его талант. После окончания Школы-студии МХАТ Анастасия выбрала актёрскую профессию и сейчас служит в Московском драматическом театре. Интересно, что её отец, Филипп Смоктуновский, тоже пробовал себя в актёрстве, но в итоге сменил профессию. Анастасии же удалось воплотить династийный дар — близкие говорят, что знаменитый дед наверняка гордился бы своей талантливой внучкой. На театральной сцене она постепенно завоёвывает признание зрителей, а критики отмечают ту же искренность и глубину, которые когда-то прославили народного артиста СССР. Пока её работы в кино немногочисленны, но каждая роль показывает: фамилия Смоктуновских продолжает жить в новом поколении.

Полина Виторган — звёздная внучка с американским опытом

Знаменитые внуки советских артистов и их творческие достижения. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Роман Соколов

Дочь Максима Виторгана и внучка Эммануила Виторгана с детства была окружена творческой атмосферой, но это не помешало ей искать свой собственный путь в профессии. Полина рано определилась с призванием и дебютировала в кино ещё первокурсницей ГИТИСа. Что особенно интересно — во время каникул она успела пройти обучение в киноакадемии в США, расширяя профессиональный кругозор далеко за пределы российской школы актёрского мастерства. Её первый телевизионный опыт — эпизодическая роль в сериале «Дневник доктора Зайцевой», а в театре она уже получила главную роль Сони в постановке «Ваня» по мотивам произведения Чехова. Критики отмечают, что Полина унаследовала от деда харизму и обаяние, но при этом не боится экспериментировать с международными подходами к актёрскому мастерству. В профессиональной среде её уже называют одной из самых перспективных представительниц семьи Виторган.

Андрей Миронов-Удалов — внук комедийного гения, который выбрал серьёзную драму

Наследники советских кинозвёзд: кто продолжает семейные традиции. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Владимир Машатин

Потомок легендарного Андрея Миронова появился на свет уже после смерти своего знаменитого деда, а воспитывала его бабушка Екатерина Градова. Парадокс в том, что изначально Андрей вообще не планировал становиться актёром — после школы поступил в университет управления и собирался строить карьеру в совершенно другой сфере. Только в конце первого курса он понял, что его настоящее призвание — театр. Кардинально сменив направление, Андрей поступил в Театральное училище имени Щукина и после окончания попал в «Ленком». В кино он запомнился ролями в историческом сериале «Золотая орда», драме «Спасти Ленинград» и мелодраме «Московский роман». Критики отмечают его природное обаяние и сходство с дедом, но при этом Андрей выбирает более серьёзные, драматические роли — словно хочет доказать, что династия Мироновых способна на большее, чем только комедии.

Мария Козакова — уникальная наследница сразу двух легенд

Внуки Фрейндлих, Миронова и других звёзд СССР в театре и кино. Фото © ТАСС / Антон Тушин, Софья Сандурская, Руслан Шамуков

Редкий случай в актёрских династиях — Мария представляет сразу две знаменитые семьи. По отцу она внучка Михаила Козакова, по матери — Юрия Яковлева. Родившись в семье актёров Алёны Яковлевой и Кирилла Козакова, она буквально выросла за кулисами и дебютировала на экране ещё ребёнком. После окончания Театрального института имени Щукина в 2013 году Мария была принята в Театр сатиры. Параллельно она активно снимается — в её фильмографии уже около 20 работ, включая роли в картинах «Право на правду», «Дорога на остров Пасхи» и популярном сериале «Кухня». Интересная деталь: с дедушкой по материнской линии, Юрием Яковлевым, Мария была очень близка и многому у него научилась, а вот с Михаилом Козаковым познакомилась уже подростком. Сегодня она успешно совмещает театр и кино, подтверждая жизнеспособность обеих династий одновременно.

Мария Будрина — внучка «Табора», которая выбрала другой путь

Третье поколение актёрских династий: внуки советских легенд. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Внучка Светланы Томы, прославившейся ролью Рады в культовом фильме «Табор уходит в небо», пошла по стопам семейной традиции, но выбрала собственный стиль. Родители Марии — актриса Ирина Лачина и режиссёр Олег Будрин — тоже были связаны с кино, так что выбор профессии казался предопределённым. Первую роль она сыграла в девять лет в сериале «Маросейка, 12», а затем получила образование — окончила актёрский факультет ВГИКа и изучала режиссуру в ГИТРе. Одна из самых известных работ Марии — роль в драме-катастрофе «Экипаж» 2016 года, где она играла в ансамбле с признанными мастерами. При этом она не ограничивается только кино и участвует в антрепризных театральных постановках. Критики называют её очень разноплановой актрисой — видимо, она действительно унаследовала от знаменитой бабушки не только внешние данные, но и трудолюбие с артистическим чутьём.

Софья Евстигнеева — внучка мастера, которая нашла свой храм искусства

Молодые таланты из знаменитых семей: внуки звёзд советского кино. Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская, © РИА «Новости» / Георгий Тер-Ованесов

Внучка выдающегося Евгения Евстигнеева родилась через три года после его смерти, поэтому лично с дедом знакома не была. Но её детство прошло в семье с богатейшими театральными традициями — бабушка Галина Волчек была режиссёром, мама тоже актриса. После окончания Школы-студии МХАТ Софья сразу была принята в труппу МХТ имени Чехова — того самого театра, где когда-то блистал её легендарный дед. Ещё в студенческие годы она начала выходить на сцену, участвуя вместе с матерью в спектакле «Анархия» в «Современнике». В репертуаре Софьи уже несколько разноплановых ролей, и она потихоньку пробует силы в кино — пока в эпизодах и короткометражках, но критики отмечают в ней природную интеллигентность и глубокую драматическую школу. Внучка продолжает династию осторожно, но уверенно, словно понимая всю ответственность великого наследия.