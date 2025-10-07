Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 13:10

На прощании с народной артисткой Ниной Гуляевой зачитали телеграмму Путина

Обложка © mxat.ru

Обложка © mxat.ru

Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой, являвшейся старейшей актрисой Московского художественного театра. Траурная церемония прощания с легендарной артисткой и вдовой Вячеслава Невинного состоялась в МХТ имени А. П. Чехова.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — отметил Путин.

Обращение главы государства зачитал на церемонии народный артист России Авангард Леонтьев. В телеграмме Путин отметил многолетнее преданное служение Гуляевой театру, её мастерское владение профессией и яркий талант. После церемонии прощания в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной прошло отпевание.

«Ушла эпоха»: Звезда «Ворониных» Дужников высказался о смерти Нины Гуляевой
«Ушла эпоха»: Звезда «Ворониных» Дужников высказался о смерти Нины Гуляевой

Напомним, Нина Гуляева скончалась 3 октября в возрасте 94 лет, завершив творческий путь длиной в более чем 70 лет. Её похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar