На прощании с народной артисткой Ниной Гуляевой зачитали телеграмму Путина

Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой, являвшейся старейшей актрисой Московского художественного театра. Траурная церемония прощания с легендарной артисткой и вдовой Вячеслава Невинного состоялась в МХТ имени А. П. Чехова.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — отметил Путин.

Обращение главы государства зачитал на церемонии народный артист России Авангард Леонтьев. В телеграмме Путин отметил многолетнее преданное служение Гуляевой театру, её мастерское владение профессией и яркий талант. После церемонии прощания в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной прошло отпевание.