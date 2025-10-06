Шансонье Алексей Стёпин умер в возрасте 57 лет

На пятьдесят восьмом году жизни скончался шансонье Алексей Стёпин. О его смерти сообщила редакция «Радио Шансон».

«Его хиты «Долюшка-доля», «Гули-гули», «Ты не балуй», «Дорога да гитара» и другие успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимы на протяжении многих лет. <...> Радио Шансон выражает соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в публикации.

В некрологе также отмечается, что певец ушёл из жизни спустя месяц после своего дня рождения, который он отметил пятого сентября. Причина смерти артиста не раскрывается. Алексей Стёпин родился в Казани в 1968 году, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а сольную карьеру начал в 1990 году. Дату и место прощания с шансонье объявят позднее.

На днях Life.ru сообщал о смерти народной артистки России Нины Гуляевой в возрасте 94 лет. Она была старейшей актрисой Московского художественного театра имени Чехова и стала известной благодаря своим ролям именно в постановках по произведениям этого классика русской литературы: «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Мещане».