Регион
10 октября, 13:18

Названы место и дата похорон легенды шансона Амирамова

Обложка © nstagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amiramov.ru

Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронят на территории Израиля согласно решению семьи. Об этом сообщила пиар-менеджер артиста Виктория Воропай.

«Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья», — подчеркнула представительница певца.

Предварительная дата похорон назначена на 13 октября. Конкретное место проведения церемонии пока не уточняется.

Глава Кабардино-Балкарии назвал шансонье Амирамова человеком с большим сердцем
Напомним, что известный шансонье Ефрем Амирамов накануне был госпитализирован в Нальчике с диагнозом сепсис. Вскоре появилась информация о том, что он скончался в медицинском учреждении. Известно, что у Амирамова осталась жена, дочка и внучка.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
