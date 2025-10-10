Названы место и дата похорон легенды шансона Амирамова

Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронят на территории Израиля согласно решению семьи. Об этом сообщила пиар-менеджер артиста Виктория Воропай.

«Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья», — подчеркнула представительница певца.

Предварительная дата похорон назначена на 13 октября. Конкретное место проведения церемонии пока не уточняется.