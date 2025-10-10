Названы место и дата похорон легенды шансона Амирамова
Обложка © nstagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amiramov.ru
Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронят на территории Израиля согласно решению семьи. Об этом сообщила пиар-менеджер артиста Виктория Воропай.
«Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья», — подчеркнула представительница певца.
Предварительная дата похорон назначена на 13 октября. Конкретное место проведения церемонии пока не уточняется.
Напомним, что известный шансонье Ефрем Амирамов накануне был госпитализирован в Нальчике с диагнозом сепсис. Вскоре появилась информация о том, что он скончался в медицинском учреждении. Известно, что у Амирамова осталась жена, дочка и внучка.
