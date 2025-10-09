Глава Кабардино-Балкарии назвал шансонье Амирамова человеком с большим сердцем
Ефрем Амирамов. Обложка © VK / Ефрем Амирамов
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким исполнителя Ефрема Амирамова в связи с кончиной артиста. Данное заявление он сделал в своём телеграм-канале.
«Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни наш земляк — музыкант, автор и исполнитель собственных песен, композитор, продюсер и общественный деятель, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики Ефрем Амирамов», — написал Коков.
По его словам, композитор провёл свои последние дни в Нальчике, который всегда считал своей малой родиной. Он многократно приезжал в этот город и неизменно упоминал о нём в своих музыкальных произведениях и интервью. Творчество Амирамова было тесно связано с воспоминаниями о Нальчике.
Коков отметил, что певец навсегда останется в памяти жителей республики как человек с большим сердцем. Многие лично знали музыканта как настоящего друга, которого глубоко уважали и ценили. Светлая память об артисте сохранится в сердцах его земляков, подытожил глава республики.
Напомним, что известный шансонье Ефрем Амирамов был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом сепсис. Вскоре появилась информация о том, что он скончался в медицинском учреждении. Известно, что у Амирамова осталась жена, дочка и внучка.
