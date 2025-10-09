Директор Амирамова подтвердил факт смерти артиста

Певец Ефрем Амирамов скончался на 70-м году жизни, подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию пиар-менеджер артиста Виктория Воропай. При этом, супруге исполнителя песни «Молодая» об этом сообщили одной из последних, передаёт телеграм-канал SHOT.

Амирамов являлся народным артистом Кабардино-Балкарии. Его наиболее известная песня «Молодая» была написана в 1991 году после ссоры с женой. В 2004 году он получил премию «Шансон года» в номинации «Легенда шансона».