На 80-м году жизни скончался бывший член исполкома WBC Лаптев

В возрасте 79 лет скончался бывший член исполкома Всемирного боксёрского совета (WBC) Владимир Лаптев, занимавший в течение 30 лет пост главы Ногинского муниципального района. О его смерти сообщил в своём Telegram-канале действующий глава округа Игорь Сухин.

«Горькая весть. Ушёл из жизни Владимир Николаевич Лаптев. Для Ногинского района, ныне Богородского городского округа, потеря тяжёлая и поистине невосполнимая», — написал Сухин, выразив глубокие соболезнования родным и близким покойного.

В прощальном слове глава округа охарактеризовал Лаптева как «человека-эпоху», чья жизнь стала служением людям и родной земле. Отмечается, что Владимир Николаевич стоял у истоков добрых традиций в сфере культуры и спорта, военно-патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти. До последних дней он возглавлял Совет почётных граждан Богородского края, активно участвуя в общественной жизни.

Церемония прощания с Владимиром Лаптевым состоится 6 октября в 10:00 в Московском областном драматическом театре Ногинска. После отпевания в храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в деревне Молзино, в 13:45 состоится погребение на Ногинском городском кладбище. Для организации трансфера будут задействованы автобусы, следующие от Вечного огня на площади Победы до храма и далее до места захоронения.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни итальянский актёр Ремо Джироне, которому было 77 лет. Он запомнился зрителям по роли Тано Каридди в культовом сериале о мафии «Спрут». Джироне, начавший свой путь в театре, обрёл всенародную славу благодаря телевидению. Его герой, Тано Каридди, впервые появился в третьем сезоне «Спрута» и оставался значимой фигурой на протяжении восьми сезонов, вплоть до десятого.