Умер итальянский актёр Ремо Джироне, прославившийся ролью в сериале Спрут

На 77-м году жизни скончался итальянский актёр Ремо Джироне, известный по роли Тано Каридди в популярном сериале о мафии «Спрут». Об этом сообщило агентство ANSA.

Джироне начал карьеру в театре, однако широкую известность получил благодаря телевидению. Его персонаж Тано Каридди появился в третьем сезоне сериала и оставался одним из ключевых вплоть до десятого сезона.

За время карьеры актёр сыграл десятки ролей в международных проектах. Среди них — фильм Бена Аффлека «Закон ночи» (2016) и картина «Ford против Ferrari» (2019), где Джироне исполнил роль Энцо Феррари. Он оставил заметный след в итальянском и мировом кино, став любимцем зрителей за харизматичные и запоминающиеся роли.

Ранее на 89-м году жизни скончался актёр Геннадий Нилов, известный зрителям по фильму Генриха Оганесяна «Три плюс два». Фильм «Три плюс два», вышедший в 1963 году, стал одной из самых популярных советских комедий. Картина о трёх друзьях, отдыхающих на диком пляже и неожиданно встретивших двух девушек, сразу завоевала любовь зрителей.